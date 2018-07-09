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В ЕС призывают освободить украинских политзаключенных с РФ
19:01 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Новости Украины: Президент ЕС Дональд Туск призывает освободить украинских граждан с РФ и оккупированных украинских территорий.
Участники ХХ саммита Украина – ЕС призывали освободить украинских граждан, находящихся в заключении на территории России и оккупированных украинских территориях, заявляет президент Европейского Совета Дональд Туск.
"Мы, конечно, призываем, к немедленному освобождению украинских заложников, которые удерживаются на территории России, в частности, украинского режиссера и писателя Олега Сенцова", - сказал Д.Туск по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе в понедельник.
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"Я хотел бы еще раз призвать освободить его и всех тех, кого незаконно удерживают в Крыму и России", - позже добавил он.
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