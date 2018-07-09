В ЕС призывают освободить украинских политзаключенных с РФ

Участники ХХ саммита Украина – ЕС призывали освободить украинских граждан, находящихся в заключении на территории России и оккупированных украинских территориях, заявляет президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Мы, конечно, призываем, к немедленному освобождению украинских заложников, которые удерживаются на территории России, в частности, украинского режиссера и писателя Олега Сенцова", - сказал Д.Туск по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе в понедельник.

"Я хотел бы еще раз призвать освободить его и всех тех, кого незаконно удерживают в Крыму и России", - позже добавил он.