За "диверсии в Крыму" Панову грозит 10,5 лет строгого режима

Оглашение приговора назначено на 13 июля на 10:00. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Ранее, 10 августа 2016 года, ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО Лефортово, потом вернули в Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Как сообщалось ранее, Евгению Панову зачитали обвинительный приговор сразу по нескольким статьям.