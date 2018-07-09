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За "диверсии в Крыму" Панову грозит 10,5 лет строгого режима
Новости Украины: Такое наказание прокурор оккупированного Крыма Эсвет Фурмамбетов потребовал для украинца за "диверсию на гражданских и военных объектах в Крыму".
Оглашение приговора назначено на 13 июля на 10:00. Об этом сообщает "Крым. Реалии".
Американское посольство требует у РФ освободить украинца Панова
Ранее, 10 августа 2016 года, ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО Лефортово, потом вернули в Крым.
Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
Как сообщалось ранее, Евгению Панову зачитали обвинительный приговор сразу по нескольким статьям.
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