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Рада планирует рассмотреть законопроекты о Нацбюро финбезопасности

Верховная Рада
09:23 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 10 июля, Верховная Рада планирует взяться за законопроекты о Национальном бюро финансовой безопасности.

Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть ряд законопроектов о создании Национального бюро финансовой безопасности. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания.

Также среди прочего депутаты планируют запретить принудительное взыскание долгов с предприятий оборонно-промышленного комплекса в пользу российских компаний, упорядочить процедуру отчуждения субъектами хозяйствования государственного сектора экономики жилья своим работникам, рассмотреть законопроекты о Пенитенциарной системе и ее уставе, переименовать и изменить границы отдельных населенных пунктов.

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Кроме этого парламентарии намерены определиться по ряду вопросов касающихся агропромышленного комплекса. Среди них проекты законов об информации для потребителей о пищевых продуктах, о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских домохозяйств, о сельскохозяйственной кооперации, а также о признании утратившими силу некоторых законов Украины о государственном регулировании производства и реализации сахара.

Напомним, 5 апреля Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.

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Все по теме:

Новости Украины, Верховная Рада, Законопроект, Нацбюро, Петр Порошенко, Украина, Финансовая безопасность.
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