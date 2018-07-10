Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

Кабмин назначил двух новых заместителей ГФС

Кабмин
12:57 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Кабинет министров Украины расширил состав руководства Государственной фискальной службы, назначив двух новых заместителей главы ГФС.

Как следует из постановления правительства, обнародованного в официальной прессе, Кабмин ввел две новых должности заместителя главы ГФС.

Также обнародованы постановления, согласно которым обязанности заместителей главы ГФС временно до назначения на эти должности в установленном порядке возложены на главу Офиса по работе с крупными налогоплательщиками Евгения Бамбизова и начальника Волынской таможни Виктора Кривицкого.

Рада планирует рассмотреть законопроекты о Нацбюро финбезопасности

Как сообщается, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Правительство назначило Мирослава Продана исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы в июле 2016 года в связи с отстранением от занимаемой должности главы ГФС Романа Насирова. В 2014-2016 годах Продан возглавлял Главное управление ГФС в Винницкой области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Госсударственная фискальная служба, Кабинет Министров Украины, Кабмин, Мирослав Продан, Роман Насиров, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Сестра Сенцова: Нету вещественных доказательств, что Сенцов жив Порошенко о Путине перед встречей с Трампом: Он жаждет нашего поражения Президенты Польши и Украины встретятся во время саммита НАТО

Последние новости

Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото) Какие витамины необходимые для будущей мамы Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
19:25 В Минздраве назвали пляжи Украины, где опасно купаться
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0