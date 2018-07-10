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В Раде сомневаются, что удастся ограничить доступ СМИ

Павел Пинзеник
13:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: И.о. главы регламентного комитета парламента Павел Пинзеник заявил, что ограничение доступа к кулуарам Верховной Рады позволит избежать конфликтов между депутами и журналистами, но вряд ли удастся принять это решение.

Исполняющий обязанности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации деятельности парламента Павел Пинзеник прогнозирует, что инициатива по ограничению доступа журналистов в кулуары Верховной Рады не будет поддержана.

"Со вчерашнего вечера, когда эта информация о решении Регламентного комитета стала широко освещаться, столько стало защитников журналистов, что, поверьте, на этом сделают такую политику, и точно эта инициатива не будет поддержана. Я в этом не сомневаюсь ни на секунду, даже тогда, когда о ней говорил", - подчеркнул Пинзеник.

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По его словам, инициатива по созданию пресс-центра на третьем этаже здания парламента и ограничению доступа журналистов в кулуары второго этажа, где находятся входы в сессионный зал для депутатов, "является не лучшим способом урегулирования ситуации".

Председатель комитета отметил, что целесообразно было бы наладить вопрос процедуры аккредитации журналистов при Верховной Раде.

Как сообщается, Регламентный комитет ВР предложил создать в парламенте пресс-центр для журналистов, ограничив доступ в кулуары Рады.

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Новости Украины, Верховная Рада, Комитет Верховной Рады, Ограничения доступа СМИ, Павел Пинзеник, СМИ, Украина.
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