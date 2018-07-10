Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным

Шевченковский районный суд Киева отказал арестованному народному депутату Надежде Савченко в отводе судьи Оксаны Хардин.

"Суд постановил: в удовлетворении заявления подозреваемой Савченко об отводе судьи Хардин отказать", - сказал судья Виталий Циктич.

Он отметил, что ходатайство Савченко необоснованное, поскольку сторона защиты имела достаточно информации о времени проведения заседания, но вовремя не появилась.

Сейчас судья Хардин, в свою очередь, должна рассмотреть заявленный прокурорами отвод судье Елене Мелешак, поскольку обвинение усомнилось в законности ее назначения.

Стоит отметить, что сегодня Шевченковский райсуд столицы должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении Савченко ареста, срок которого истекает 13 июля.

Напоминаем, что 15 мая 2018 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.

Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.