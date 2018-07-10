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Холодницкий не намерен уходить: Что нас не убивает, делает сильнее

Назар Холодницкий
21:57 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Руководитель САП Назар Холодницкий настроен на бой, несмотря на требования директора НАБУ Артема Сытника.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что неоднократно думал об отставке, но в настоящее время настроен на борьбу.

"Я не пришел сюда, чтобы просто уйти. Потому что так кому-то захотелось. Процесс продолжается, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я настроен на бой. Мы будем показывать результат", - сказал руководитель САП в интервью украинской службе Deutsche Welle (DW).

Отвечая на вопрос о том, задумывался ли он об отставке, Н. Холодницкий признался:

"Задумывался, и не раз. И еще до "событий с аквариумом" (средства для прослушивания в кабинете руководителя САП были прикреплены к стенке аквариума). Впервые начал задумываться еще в сентябре 2017 года".

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При этом он отметил, что есть "моральная усталость, желание что-то изменить, в том числе в своей жизни", но не уйти "оплеванным, потому что так кому-то захотелось".

На вопрос, не собирается ли он прослушивать оппонентов, Н.Холодницкий ответил: "Я не буду мстить точно. Кто бы что ни говорил".

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Новости Украины, SAP, Артем Сытник, НАБУ, Назар Холодницкий, Отставка.
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