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Премьер Молдовы выступает за ускорение создания КПП на границе с Украиной

Павел Филипп
08:04 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Премьер-министр Молдовы Павел Филипп выступает за ускорение создания контрольно-пропускных пунктов на молдово-украинской границе.

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп требует ускорить работы по созданию совместных контрольно-пропускных пунктов на центральном (Приднестровском) участке молдово-украинской границы.

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Молдавии по итогам рабочей встречи с руководителями таможенных и пограничных структур.

"Пограничная полиция и Таможенная служба Молдовы должны начать переговоры с украинской стороной для завершения процедур по обеспечению полноценной работы таможенно-пропускных пунктов. Глава молдавского правительства заверил, что вместе с Украиной будут приложены все усилия для подписания в ближайшее время совместного протокольного решения по этому вопросу", - говорится в сообщении.

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На встрече обсуждался также вопрос о продлении сроков освобождения от таможенных пошлин экономических агентов из Приднестровского региона, осуществляющих экспортно-импортные операции через общий пункт «Кучурганы-Первомайск». Было принято решение продлить эти сроки до 1 января 2019 года.

Как сообщалось, сегодня на молдавско-украинской границе работают шесть совместных КПП. Планируется, что в ближайшие годы аналогичные контрольно-пропускные пункты будут созданы по всему периметру границы Молдовы с Украиной.

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Новости Украины, Граница, КПП, Молдова, Павел Филипп, Премьер-министр Молдовы, Создание, Украина, Ускорение.
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