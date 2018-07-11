Фейгин сегодня встретится в тюрьме с Сущенко
Новости Украины: Общественный защитник Марк Фейгин посетит незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.
Общественный защитник незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сегодня посетит его в тюрьме. Об этом Фейгин сообщил в Facebook.
"Сегодня иду в тюрьму к Роману Сущенко", - отметил он.
Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
Политзаключенного Сущенко планирует посетить украинский консул
7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.
Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 5 июня была подана жалоба на вынесенный приговор.