Фейгин сегодня встретится в тюрьме с Сущенко

Общественный защитник незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сегодня посетит его в тюрьме. Об этом Фейгин сообщил в Facebook.

"Сегодня иду в тюрьму к Роману Сущенко", - отметил он.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 5 июня была подана жалоба на вынесенный приговор.