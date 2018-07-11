Рада рассмотрит сегодня законопроект о статусе пропавших без вести

Верховная Рада в среду планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №5435 "О правовых статус лиц, пропавших без вести". Об этом говорится в повестке дня сессии, обнародованной на сайте парламента.

Проект №5435 определяет правовой статус лиц, исчезнувших без вести, и обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с их установлением и учетом, розыском и социальной защитой таких лиц и их родственников. Согласно повестке дня, депутаты должны рассмотреть проект пятым вопросом.

Первыми в пленарный вторник Рада планирует принять проекты постановлений №8418 "О назначении в 2018 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых" и №8419 "О присуждении Премии Верховной Рады Украины самым талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2017 год".

Дальше первое чтение должен пройти законопроект №6439-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усилению государственных гарантий для горных и высокогорных населенных пунктов".

После этого предусмотрено включение в повестку дня и принятие решения относительно проекта постановления №8088 "О проведении Всеукраинской эстафеты единения по случаю 100-летия провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики".

Кроме того, ВР может рассмотреть проект постановления №8426 "О рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Состояние, проблемы и перспективы охраны культурного наследия в Украине", правительственный законопроект №5023 "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании", а также проекты законов №5054 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту" и №2545 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности судьи".

Традиционно в среду депутаты будут работать в сессионном зале только в течение утреннего пленарного заседания, которое продлится до 14:00. На остальную часть дня запланирована работа парламентариев в комитетах, фракциях и группах.