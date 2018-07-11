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Двухдневный саммит НАТО: посол рассказал о целях Украины на нем

Надпись НАТО
11:16 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил, что во встрече в Брюсселе Петр Порошенко примет участие с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Из-за конфликта с Венгрией вокруг закона об образовании украинские политики еще с осени прошлого года не могли встречаться одновременно со всеми своими коллегами в НАТО.

На саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Брюсселе, Будапешту также удалось заблокировать заседание Комиссии Украина-НАТО.

Впрочем, как говорится в материале DW.com, сторонам все же удалось найти формат, в котором президент Украины Петр Порошенко сможет пообщаться с главами государств и правительств всех 29 государств-членов НАТО. Одна особенность - вместе с Порошенко во встрече примет участие и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 10 июля назвал эти страны "двумя из наших ближайших партнеров".

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заверил DW, что такой формат не помешает Украине добиться на саммите того, что она хочет. Он даже видит определенный символизм в заседании лидеров НАТО с руководителями Украины и Грузии ровно через 10 лет после саммита в Бухаресте.

Как известно, тогда обе страны рассчитывали получить План действий относительно членства в Альянсе, однако некоторые из его государств это заблокировали. Тогда все страны НАТО однако согласились, что когда-то Украина и Грузия смогут вступить в него.

На этом же саммите в Брюсселе ни одну из двух стран в НАТО не пригласят, однако планируется подтверждение бухарестского обещания. А подтверждением того, что двери в НАТО таки открыты, станет решение пригласить в Альянс Македонию, что стало возможным благодаря исторической сделке с Грецией относительно названия страны.

Сами же переговоры о вступлении начнутся, если название"Республика Северная Македония" на референдуме поддержит население страны.

Кроме подтверждения стремлений Украины вступить в НАТО, Пристайко назвал еще две цели, которые Киев ставит перед собой на этот саммит. Первая из них - подтверждение Альянсом поддержки Украины, несмотря на российскую агрессию. Речь идет и о "непризнании оккупации Крыма и Востока", и о призыве освободить политзаключенных, и об осуждении сооружение Керченского моста, и об ответственности Москвы за реализацию минских договоренностей, и о поддержке миротворческой миссии на всей неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Вторая задача - это развитие практического взаимодействия с НАТО.

В Берлине пройдут переговоры Украины, ЕС и России

Как известно, Альянс поддерживает Украину, в частности, через десять трастовых фондов, тренирует украинских солдат, предоставляет оборудование.

"Я уже сейчас получаю подтверждение наций о дополнительных взносах, которые будут объявлены во время саммита", - сообщил Пристайко.

Со своей стороны, представители Украины приедут на саммит НАТО также не с пустыми руками. Так, недавно парламентом Украины был принят закон о национальной безопасности.

Для Альянса важной является и борьба с коррупцией, поэтому принятие закона о Высшем антикоррупционном суде также может вызвать одобрение на саммите. Как Пристайко, так и источники DW в НАТО ожидают принятия отдельного заявления по Украине.

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Все по теме:

Новости Украины, Брюссель, Георгий Маргвелашвили, Комиссия Украина-НАТО, Петр Порошенко, Саммит НАТО.
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