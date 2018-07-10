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В Берлине пройдут переговоры Украины, ЕС и России
16:08 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Трехсторонняя встреча представителей ЕС, России и Украины назначена на 17 июля в Берлине.
Россия, Евросоюз и Украина планируют 17 июля в Берлине провести трехстороннюю встречу по газовым вопросам, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
"Основной повесткой переговоров станет обсуждение условий транзита газа через территорию Украины европейским потребителям, в том числе сроков транзитных договоров между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", - говорится в сообщении.
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Российскую делегацию на переговорах будет возглавлять глава Минэнерго Александр Новак.
Как сообщалось ранее, заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович анонсировали переговоры по транзиту газа в формате Украина-ЕС-РФ.
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