В Берлине пройдут переговоры Украины, ЕС и России

Россия, Евросоюз и Украина планируют 17 июля в Берлине провести трехстороннюю встречу по газовым вопросам, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Основной повесткой переговоров станет обсуждение условий транзита газа через территорию Украины европейским потребителям, в том числе сроков транзитных договоров между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", - говорится в сообщении.

Российскую делегацию на переговорах будет возглавлять глава Минэнерго Александр Новак.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович анонсировали переговоры по транзиту газа в формате Украина-ЕС-РФ.