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Шойгу прокоментировал возможность прямого конфликта РФ и Украины

Сергей Шойгу
12:21 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНН

Новости Украины: Министр обороны РФ отметил, что только безусловное выполнение Киевом минских договоренностей "позволит исключить возникновение ситуации, способной привести к геноциду русского населения".

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу исключил возможность прямого конфликта между Россией и Украиной. Только безусловное выполнение Киевом минских договоренностей позволит избежать "геноцида русского населения" страны, заявил он в интервью итальянскому изданию IL Giornale.

"Считаю невозможным возникновение прямого столкновения между Украиной и Россией", — сказал он в интервью, опубликованном в среду.

"У нас общие корни, на протяжении многих веков мы вместе пережили тяжелые испытания, мы боролись бок о бок, чтобы защитить свою свободу и независимость во время Второй мировой войны", — заявил российский министр.

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По его словам, все его родственники по линии матери проживали в Украине, крестили же самого Шойгу в городке Стаханов Луганской области.

В то же время он заявил, что "только безусловное выполнение Киевом минских договоренностей позволит исключить возникновение ситуации, способной привести к геноциду русского населения".

Как сообщается, Россия задерживала для дополнительных осмотров 93 судна, которые направлялись в порты Украины.

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Все по теме:

Новости Украины, Прямой конфликт между Россией и Украиной, Российская Федерация, Россия, РФ, Сергей Шойгу, Украина.
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