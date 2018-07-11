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Москалькова заявила, что остается на связи с Денисовой по вопросу заключенных

Татьяна Москалькова
15:25 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что пока не планирует посещения украинских заключенных в России.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что продолжает находиться на связи с украинской коллегой Людмилой Денисовой, в том числе по вопросу посещения заключенных в двух странах.

"Я постоянно получаю письма от Денисовой. Надо сказать, что и я к ней обращаюсь по отношению к отдельным заключенным, которых просила бы посетить…, - сказала Т.Москалькова журналистам в среду.

Она отменила, что в настоящий момент не планирует посещения украинских заключенных в России - осужденного в РФ Романа Сущенко недавно посетил украинский консул, и с тех пор обращений не поступало.

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Т.Москалькова также заявила, что настаивает на смягчении меры пресечения содержащейся на Украине в СИЗО активистке "Волонтеров победы" Елене Одновол в связи с ее беременностью.

"Я обращалась к Людмиле Денисовой по поводу посещения Кирилла Вышинского и Елены Одновол, месяц назад она посещала лично и того, и другого, подробная информация у меня есть о состоянии Одновол, она беременна, нужно особенное внимание к ней", - сказала Т.Москалькова.

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Новости Украины, Посещение, Российский омбудсмен, Татьяна Москалькова, Украинские заключенные.
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