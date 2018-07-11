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Стало известно, какие вопросы Порошенко обсудит в рамках саммита

Петр Порошенко
15:47 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО намерен обсудить вопросы региональной безопасности, помощь Украине и евроинтеграцию.

Президент Украины Петр Порошенко в рамках саммита НАТО намерен обсудить вопросы региональной безопасности, использования помощи Альянса и украинскую евроинтеграцию, заявляет глава представительства Украины при НАТО Валим Пристайко.

"Президент приедет сегодня, начинаем работу после 17:00. Приедет с тремя блоками вопросов, которые он желает обсудить. Мы хотим поделиться с союзниками своим видением безопасности или опасности в регионе, включая Черное море, и о том, каким образом мы противостоим. Мы обсудим и Минские договоренности, и операцию ООН, освобождение заложников, Крым, денуклеаризацию и опасность, которая все время возрастает – от агрессивной России", - сказал В.Пристайко украинским журналистам, отвечая на вопрос в среду в Брюсселе

По словам дипломата, второй блок – взаимодействие с Украины с НАТО.

"Как мы использовали пакет помощи, что надо делать в будущем, какой вклад мы можем сделать, как мы усиливаем наши оборонные возможности, что нам для этого надо", - перечислил глава представительства Украины при НАТО.По словам В.Пристайко, третий важный для Киева блок катается того, как Украина продвинулись в вопросе евроатлантической интеграции.

Как сообщалось ранее, Порошенко в статье в британском издании Financial Times заявил, что желает президенту США Дональду Трампу "вернуть на верный путь" президента РФ Владимира Путина.

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Новости Украины, Брюссель, Вопросы, НАТО, Обсуждение, Петр Порошенко, Саммит НАТО, Украина.
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