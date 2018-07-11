Раде предлагают дедлайн по депутатской непррикосновенности

Комитет рекомендует ВР установить срок представления предложений и поправок в законопроекты, которыми предусматривается отмена депутатской неприкосновенности, до 31 августа включительно.

Соответствующие решения были приняты большинством комитета на заседании в среду.

Во время обсуждения законопроектов председатель комитета Руслан Князевич отметил, что комитет принял такое решение принимая во внимание, в частности, письмо аппарата парламента от 3 июля, в котором обращено внимание на предостережение КСУ относительно состояния политической и правовой системы Украины и возможности обеспечения парламентской автономии в условиях полной отмены депутатской неприкосновенности.

"Комитет по вопросам правовой политики и правосудия решил: рекомендовать Верховной Раде Украины установить срок представления предложений и поправок к представленному Президентом Украины как безотлагательному проекту закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) - до 31 августа 2018 года включительно", - говорится в решении комитета.

В то же время комитет рекомендует установить срок разработки предложений и поправок в законопроект другими комитетами в период до 19 сентября. Рекомендуется также, чтобы парламент определил срок проработки таких предложений правовым комитетом в период до 5 октября.

Вместе с этим, согласно рекомендации комитета, рассмотрение законопроекта в сессионном зале должно состояться не раньше, чем через неделю после предоставления депутатам всех выводов комитетов.

Аналогичное решение комитет принял относительно депутатского законопроекта №6773.

Как сообщалось, 6 июня Конституционный суд признал законопроект №6773 не противоречащим статьям 157, 158 Основного Закона. Этим законопроектом предлагается внести изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. 20 июня КСУ признал президентский законопроект №7203 об отмене неприкосновенности депутатов с отсрочкой до 2020 года не противоречащим этим статьям Конституции.