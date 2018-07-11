Дуда верит в членство Украины и Грузии в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Украина и Грузия станут полноправными членами НАТО. Об этом он заявил перед началом саммита НАТО в Брюсселе.

"Рассчитываю на то и верю, что рано или поздно Грузия и Украина станут частью евроатлантического сообщества в полном смысле этого слова, не в смысле дружбы, а в значении членства в Альянсе", - заявил Дуда.

Ранее сообщалось, что во время саммита НАТО состоится двусторонняя встреча президентов Украины Петра Порошенко и Польши Анджея Дуды.