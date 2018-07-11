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Дуда верит в членство Украины и Грузии в НАТО
Новости Украины: Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Грузия и Украина станут частью евроатлантического сообщества в полном смысле этого слова.
Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Украина и Грузия станут полноправными членами НАТО. Об этом он заявил перед началом саммита НАТО в Брюсселе.
"Рассчитываю на то и верю, что рано или поздно Грузия и Украина станут частью евроатлантического сообщества в полном смысле этого слова, не в смысле дружбы, а в значении членства в Альянсе", - заявил Дуда.
Стало известно, какие вопросы Порошенко обсудит в рамках саммита
Ранее сообщалось, что во время саммита НАТО состоится двусторонняя встреча президентов Украины Петра Порошенко и Польши Анджея Дуды.
Telegraf.com.ua