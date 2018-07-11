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Дуда верит в членство Украины и Грузии в НАТО

Анджей Дуда
17:02 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Грузия и Украина станут частью евроатлантического сообщества в полном смысле этого слова.

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Украина и Грузия станут полноправными членами НАТО. Об этом он заявил перед началом саммита НАТО в Брюсселе.

"Рассчитываю на то и верю, что рано или поздно Грузия и Украина станут частью евроатлантического сообщества в полном смысле этого слова, не в смысле дружбы, а в значении членства в Альянсе", - заявил Дуда.

Стало известно, какие вопросы Порошенко обсудит в рамках саммита

Ранее сообщалось, что во время саммита НАТО состоится двусторонняя встреча президентов Украины Петра Порошенко и Польши Анджея Дуды.

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Новости Украины, Анджей Дуда, Грузия, Президент Польши, Украина, Членство в НАТО.
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