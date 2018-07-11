В Украине ожидают ответа РФ по обмену политзаключенных

На заседании в Минске в среду украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) жестко подняла вопрос об официальном ответе РФ на предложение передать 36 россиян в обмен на политзаключенных - украинцев в РФ, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Только что разговаривала с нашими представителями в ТКГ, знаю, что РФ и ее представители и в дальнейшем избегают ответов, блокируя тем самым вопрос освобождения украинцев в российских тюрьмах. Наши представители в ТКГ отметили, что мы ожидаем 25 июля официального ответа представителей РФ на конкретное и вполне понятное предложение: готовы ли они разморозить вопрос освобождения незаконно удерживаемых, собираются ли забрать 36 граждан РФ, которые стремятся вернуться на Родину, и отдать нам Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка, Панова, Гриба, других украинцев и крымских татар из российских тюрем", - написала И.Геращенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

"25 июля в рамках гуманитарной группы и ТКГ мы ожидаем ответа на конкретный вопрос: нужны ли россиянам их 36 потеряшек. И собираются ли они наконец отдать нам Наших", - вновь подчеркнула в своем сообщении представитель Украины в подгруппе ТКГ.

По ее словам, также украинская сторона на заседании в среду еще раз подчеркнула, что согласно минским договоренностям, не существует никаких "ДНР" и "ЛНР": "это фантомы в представлениях боевиков и их московских кураторов, и поэтому должны быть ликвидированы все эти псевдоинституты псевдо "республик", все эти "парламенты", "министерства" и т.д. Тем более, не может быть никакой речи о "подготовке к выборам в республиках", которые инициируют их московские кураторы на осень 2018 года".