Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Новости: НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Столтенберг: НАТО не признает аннексию Крыма

Йенс Столтенберг
05:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Позиция стран-членов Альянса выражается в принятой сегодня декларации, которой НАТО осуждает незаконную и нелегитимную аннексию Крыма.

Ни одна из стран-членов Североатлантического альянса не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.

Об этом сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита НАТО 11 июля, передает DW.

"Все государства-члены НАТО четко говорят, что мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма. Это согласованная позиция всех государств-членов", - сказал Столтенберг в Брюсселе.

Также он добавил, что аннексия Крыма стала одной из главных причин усиления Альянсом коллективной обороны, что в конечном итоге обусловило увеличение военного присутствия в Балтийских странах, Польше и регионе Черного моря.

Порошенко приветствует декларацию НАТО об укреплении партнерства с Украиной

"Это делалось для того, чтобы подобное тому, что произошло в Крыму, не могло произойти в любой из стран НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним: 11 июля 2018 года, на саммите страны НАТО подтвердили евроатлантические стремления Украины.

Также страны Североатлантического Альянса призвали Россию вывести войска с территории Донбасса, осудили незаконную аннексию Крыма и призвали прекратить дискриминацию крымских татар.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Аннексия Крыма, Брюссель, Йенс Столтенберг, Крым, НАТО, Россия, Саммит НАТО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами по катастрофе МН17 В Украине появится комиссия по вопросам пропавших без вести Порошенко подтвердил, что встреча с Трампом состоится

Последние новости

Укрзализныця увеличила перевозки пассажиров в страны ЕС Полторак и его коллега из Финляндии провели в Брюсселе переговоры Пятница, 13-е: чего следует избегать в этот день
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
17:51 В Китае найдены древнейшие орудия предков человека
17:35 Протестующие штурмуют Киевсовет
17:31 Защита Савченко заявила об очередном отводе судьи
17:30 Бывший сотрудник обвиняет Tesla в браке деталей
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0