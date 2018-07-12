Столтенберг: НАТО не признает аннексию Крыма

Ни одна из стран-членов Североатлантического альянса не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.

Об этом сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита НАТО 11 июля, передает DW.

"Все государства-члены НАТО четко говорят, что мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма. Это согласованная позиция всех государств-членов", - сказал Столтенберг в Брюсселе.

Также он добавил, что аннексия Крыма стала одной из главных причин усиления Альянсом коллективной обороны, что в конечном итоге обусловило увеличение военного присутствия в Балтийских странах, Польше и регионе Черного моря.

"Это делалось для того, чтобы подобное тому, что произошло в Крыму, не могло произойти в любой из стран НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним: 11 июля 2018 года, на саммите страны НАТО подтвердили евроатлантические стремления Украины.

Также страны Североатлантического Альянса призвали Россию вывести войска с территории Донбасса, осудили незаконную аннексию Крыма и призвали прекратить дискриминацию крымских татар.