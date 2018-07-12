МИД Украины поддерживает подписание мирной декларации между Эфиопией и Эритреей

Министерство иностранных дел Украины приветствует подписание исторической Совместной декларации о мире и дружбе между Федеративной Демократической Республикой Эфиопия и Государством Эритрея, которая открывает путь к окончанию 20-летнего конфликта и нормализации отношений между соседними государствами.

"Это важное решение лидеров Эфиопии и Эритреи начинает новый этап в развитии более тесных политических, экономических и социальных связей в интересах народов обеих стран, а также послужит стимулом для дальнейшего обеспечения безопасности и стабильности в регионе Африканского Рога", - говорится в комментарии МИД Украины о подписании Совместной декларации о мире и дружбе между Эфиопией и Эритреей.

Ранее сообщалось, что лидеры Эфиопии и Эритреи провели историческую встречу, результатом которой два государства объявили об окончании военного противостояния и заключении мира.

Военный конфликт между Эфиопией и Эритреей вспыхнул в 1998 году и продлился до 2000 года из-за территориальных споров. Тогда боевые действия унесли около 80 тыс. жизней.

Мирный договор был подписан сторонами в декабре 2000 года, однако Эфиопия отказалась принимать окончательное решение арбитража, вынесенное через два года по вопросу о разделении спорных территорий. Ситуация, балансировавшая между миром и войной, просуществовала почти два десятка лет.