МИД Украины поддерживает подписание мирной декларации между Эфиопией и Эритреей
Новости Украины: Министерство иностранных дел считает Совместную декларацию о мире и дружбе между Эфиопией и Эритрией важным решением и новым этапом в развитии отношений.
Министерство иностранных дел Украины приветствует подписание исторической Совместной декларации о мире и дружбе между Федеративной Демократической Республикой Эфиопия и Государством Эритрея, которая открывает путь к окончанию 20-летнего конфликта и нормализации отношений между соседними государствами.
"Это важное решение лидеров Эфиопии и Эритреи начинает новый этап в развитии более тесных политических, экономических и социальных связей в интересах народов обеих стран, а также послужит стимулом для дальнейшего обеспечения безопасности и стабильности в регионе Африканского Рога", - говорится в комментарии МИД Украины о подписании Совместной декларации о мире и дружбе между Эфиопией и Эритреей.
Ранее сообщалось, что лидеры Эфиопии и Эритреи провели историческую встречу, результатом которой два государства объявили об окончании военного противостояния и заключении мира.
СБ ООН считает историческим шагом декларацию между Эфиопией и Эритреей
Военный конфликт между Эфиопией и Эритреей вспыхнул в 1998 году и продлился до 2000 года из-за территориальных споров. Тогда боевые действия унесли около 80 тыс. жизней.
Мирный договор был подписан сторонами в декабре 2000 года, однако Эфиопия отказалась принимать окончательное решение арбитража, вынесенное через два года по вопросу о разделении спорных территорий. Ситуация, балансировавшая между миром и войной, просуществовала почти два десятка лет.
А МИД что-нить нормальное умеет ?