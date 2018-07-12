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Рада планирует определиться по обновлению ЦИК

Верховная Рада
09:37 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 12 июля, Верховная Рада запланировала рассмотреть законопроект об обновлении ЦИК.

Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть президентский законопроект об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей, необходимый для начала работы Антикоррупционного суда и определиться относительно снижения акцизов на ввоз новых авто, а также назначение и увольнение членов Центральной избирательной комиссии и судей Конституционного суда. Об этом говорится в повестке дня на четверг.

Также среди прочего парламентарии планируют продолжить рассмотрение проекта Закона о правовом статусе лиц, пропавших без вести, определиться относительно запрета принудительного взыскания долгов предприятий оборонки перед российскими компаниями, отмены отдельных законов, касающихся госрегулирования производства и реализации сахара и ратифицировать ряд соглашений, касающихся международно-правовой сотрудничества в рамках расследования катастрофы самолета MH17, а также экономического сотрудничества, реадмиссии и сотрудничества в сфере обороны.

Раде предлагают дедлайн по депутатской непррикосновенности

Кроме этого депутаты намерены определиться относительно законопроекта о возвращении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы, рассмотреть законопроект необходим для начала работы Государственного бюро расследований.

Как сообщалось, 10 июля лидер фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов сообщил, что Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о назначении и увольнении членов Центральной избирательной комиссии.

Спикер ВР Андрей Парубий 11 июля сообщил, что у него пока нет изменения позиций фракций относительно голосования по ЦИК.

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Все по теме:

Новости Украины, Андрей Парубий, Блок Петра Порошенко, Верховная Рада, ВР, Голосования по ЦИК, Закон о правовом статусе лиц, Обновление ЦИК, Украина, ЦИК.
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1 Комментарий
  • дідусь 12.07.2018 10:20

    У виборців достатньо персональних комп'ютерів і мобільних телефонів. Впроваджуйте електронне голосування, тоді ЦВК зайва.

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