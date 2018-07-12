Президенты Польши и Украины считают, что прошлое нельзя политизировать

Президенты Польши и Украины едины во мнении, что совместную историю нельзя политизировать, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

"У меня была встреча с президентом (Польши Анджеем - прим. ред) Дудой, также планируется встреча с ним сегодня. Наша совместная позиция состоит в том, что историю надо оставить историкам и ученым, прошлое нельзя политизировать. Наша совместная история должна нас объединять, как и будущее", - сказал П.Порошенко по прибытии на саммит НАТО в четверг утром в Брюсселе.

Президент Украины также выразил убеждение, что польский президент является его партнером, "как и вся Польша". "Я благодарен этой стране за сильную и стабильную поддержку", - добавил П.Порошенко.

Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Украина и Грузия станут полноправными членами НАТО.