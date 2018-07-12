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На сегодняшнем заседание Рада решит проблемы с растаможиванием авто

Верховня Рада
09:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня Рада рассмотрит много законопроектов, среди них будет и законопроект который снижает акциз на растаможивание машин.

ВР рассмотрит в четверг увольнение и назначение новых членов ЦИК, назначение по своей квоте судей КС и включение в повестку дня законопроектов №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможивание машин и есть среди требований владельцев авто на еврономерах.

Об этом говорится в порядке дня Рады.

После открытия заседания депутаты продолжат рассмотрение во втором чтении законопроекта № 5435 "О правовом статусе лиц, исчезнувших без вести", а кадровые вопросы запланированы к рассмотрению только 34-м и 35-м вопросами повестки дня.

Далее будет рассматриваться ратификация Соглашения с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве относительно преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года и президентский законопроект № 8542 о выполнении этого соглашения.

После этого в повестке дня рассмотрение во втором чтении законопроекта № 7441 "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

В блоке включения в повестку дня и принятия решения далее планируется рассмотреть законопроекты, на которых настаивают владельцы авто на иностранных номерах № 8487 и 8488 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Депутаты далее перейдут к рассмотрению 11 ратификационных законопроектов, а также законопроекту № 5395-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

После кадровых вопросов запланировано рассмотрение правительственных законопроектов № 8102 "О защитных мерах", № 8103 "О защите от субсидированного импорта", № 8104 "О защите от демпингового импорта" и № 8105 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере торговой защиты".

Как сообщалось, 11 июля председатель Верховной Рады заявил, что на то время фракции не достигли компромисса относительно рассмотрения назначения новых членов Центризбиркома.

5 июля Верховная Рада должна была рассматривать вопрос изменения состава Центральной избирательной комиссии, однако ряд фракций настаивали на необходимости перевнесения представления о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии, в котором предусмотреть 13 кандидатур вместо 14, которое ранее подал Президент Петр Порошенко. Кроме того, некоторые фракции настаивали на том, чтобы в представлении были представлены кандидатуры от всех парламентских фракций.

Фракция "Блока Петра Порошенко" требовала рассмотрения парламентом вопроса изменения состава ЦИК, и большинство фракций покинули сессионный зал с требованием неотложного рассмотрения этого вопроса.

Таким образом, парламент не рассматривал увольнение и назначение новых членов Центризбиркома.

Рада планирует определиться по обновлению ЦИК

Во время согласительного совета в понедельник Председатель ВР сообщил, что к нему продолжают поступать предложения от фракций относительно возможности обновления ЦИК. При этом он озвучил одну из них: чтобы в законе о ЦИК изменить количественный состав комиссии.

11 июля председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что НФ против внесения изменений в закон о Центральной избирательной комиссии, предусматривающих увеличение количества членов Центризбиркома.

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Новости Украины, Акцизы, Верховня Рада, Законопроекты, Растаможка.
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