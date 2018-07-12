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Порошенко: НАТО поддерживает Украину, это мотивирует на новые реформы

Порошенко на саммите НАТО
10:36 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Петр Порошенко перед другим днем саммита НАТО поблагодарил всех стран-членов НАТО за их поддержку и солидарность в условиях российской агрессии.

Украина высоко ценит поддержку и солидарность НАТО в условиях российской агрессии.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в четверг перед началом второго дня саммита НАТО в Брюсселе.

"Я очень высоко ценю единство всех стран-членов НАТО, а также крепкую солидарность, что демонстрирует Альянс", - подчеркнул глава государства.

Порошенко также отметил, что Украина высокого ценит сильный текст в свою поддержку, включенный в декларацию Брюссельского саммита НАТО.

"Это является очень сильной мотивацией для продолжения реформ. Особенно это касается сектора безопасности, демократических преобразований в стране. Также это абсолютно правильные слова про российскую агрессию на востоке моей страны и нелегальную аннексию Крыма", - заявил Президент.

Главы государств и правительств стран-членов НАТО призвали в декларации Брюссельского саммита Россию прекратить военное вмешательство в Украине и вывести свои вооруженные силы из территории государства.

Лидеры НАТО также в очередной раз выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также Грузии и Молдовы в рамках их международно признанных границ и призвали РФ вывести свои вооруженные силы из территорий этих трех стран.

В США одобрили резолюцию о поддержке НАТО

Саммит Альянса строго осудил нелегальную и незаконную аннексию Крыма, которая никогда не будет признана.

В этой связи Альянс поддержал международные санкции, введенные против России.

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Новости Украины, Брюссель, НАТО, Порошенко, Украина.
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