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В Украине появится комиссия по вопросам пропавших без вести

В Украине появится комиссия по вопросам пропавших без вести
11:59 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Народные депутаты поддержали решение о создании комиссии по вопросам пропавших без вести, законом также определяются права таких лиц.

В Украине будет создана комиссия по вопросам пропавших без вести. Парламентарии 238 голосами поддержали соответствующий законопроект.

Согласно закону, лицо приобретает статус такого, что пропало без вести с момента подачи заявителем заявления о факте исчезновения лица без вести и ее розыске или по решению суда.

Лицо считается пропавшим без вести до момента прекращения его розыска в порядке, предусмотренном этим законом.

Законом также определяются права лица, пропавшего без вести. Устанавливается, что пропавшее без вести лицо имеет все права, гарантированные Конституцией и законами Украины, а также имеет право на всестороннее расследование обстоятельств его исчезновения и установления места пребывания.

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Государство обязано принять все возможные меры для розыска пропавших без вести. Также предусматривается создание комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и реестре таких лиц.

Устанавливается, что эта комиссия является постоянным консультативно-совещательным органом Кабинета Министров Украины, который образуется в целях обеспечения координации деятельности государственных органов, уполномоченных на учет и розыск лиц, пропавших без вести, в том числе в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, и лиц, пропавших бе вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, беспорядками внутри страны либо в связи с чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера или другими событиями, которые могут вызвать массовую гибель людей.

Невыполнение требований комиссии предусматривает штраф.

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Новости Украины, Верховная Рада, Закон, Комиссия, Нардепы, Пропавшие без вести.
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