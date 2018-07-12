Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами по катастрофе МН17

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Нидерландами, определяющее порядок привлечения к ответственности на территории Украины лиц, признанных виновными в катастрофе самолета рейса MH-17 судом в Нидерландах. За соответствующий законопроект (№0194) о ратификации в целом проголосовали 241 народный депутат на пленарном заседании в четверг.

Соглашение между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве относительно преступлений, связанных со сбитием самолета рейса MH-17 17 июля 2014 года предусматривает, что центральными органами в Украине, через которые будут отправляться запросы о правовой помощи, является Генеральная прокуратура и Министерство юстиции, для королевства Нидерландов – министр безопасности и юстиции.

В соглашении отмечается, что Нидерланды имеют компетенцию преследовать лиц за преступления, связанные с катастрофой и с этой целью Украина может передать уголовное производство на основании Европейской конвенции передачи производств в уголовных делах, в том числе по просьбе Нидерландской стороны.

Согласно договору, обвиняемые, которые находятся на территории Украины и в выдаче которого в Нидерланды отказано, может принять участие в судебном рассмотрении в Нидерландах в режиме видеоконференции.

В соглашении прописан порядок организации судебного рассмотрения в режиме видеоконференции, а также дача показаний свидетелей и экспертов в таком режиме. Соглашение также предусматривает исполнение наказания относительно лица с украинским гражданством, которое находится на территории Украины. Соглашение определяет формат запроса о передаче исполнения, а также порядок взятия под стражу.

В соглашении отмечается, что исполнение наказания в Украине осуществляется согласно украинскому законодательству, а также исполнение наказания в Украине прекращает исполнение наказания в королевстве Нидерландов. В соглашении прописан порядок организации и расчета срока отбывания наказания за преступления, связанные со сбитием самолета.