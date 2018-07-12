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Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин
15:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен с президентом РФ Владимиром Путиным в воскресенье обсудить Минские договоренности и деэскалацию на востоке Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что намерен в воскресенье в ходе визита в РФ поговорить с российским президентом Владимиром Путиным о главных спорных вопросах.

"В воскресенье наши переговоры будут нацелены на то, чтобы поднять эти вопросы", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Э.Макрон напомнил, что, в частности, считает важной тему Украины, Минских договоренностей и деэскалации в восточноевропейском регионе.

Также он напомнил, что считает важной тему разоружения, которую, как он ожидает, затронет с В.Путиным и Дональд Трамп в ходе встречи в Хельсинки.

Трамп сообщил, будет ли обсуждать Украину на встрече с Путиным

Э.Макрон заявил, что выступает за диалог с Россией. "Но при этом мы не должны отказываться от наших принципов", - предупредил он.

Также Э.Макрон подчеркнул, что не видит возможности отказываться от Минских договоренностей.

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Все по теме:

Новости Украины, Владимир Путин, Деэскалация, Минские договоренности, Обсуждение, Эмманюэль Макрон.
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