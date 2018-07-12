Трамп сообщил, будет ли обсуждать Украину на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время своей предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить вопрос Украины.

"Я буду в понедельник с ним встречаться с президентом Путиным. Мы будем говорить о Сирии, и я буду спрашивать его о вмешательстве в выборы, буду снова ставить этот вопрос. Будем говорить о разных вещах. Мы будем говорить об Украине. Украина тут была сегодня. Вы знаете, это очень интересно – услышать от него, что он мне скажет. Он может сказать, что не делал этого. Если он что-то скажет, вы будете первыми, кто об этом узнает", - сказал президент США на пресс-конференции в Брюсселе в рамках саммита НАТО в четверг в Брюсселе.

Как сообщалось ранее, Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп провели встречу в Брюсселе продолжительностью 20 минут. Они обсудили широкий спектр вопросов, включая "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере.

"Можем подтвердить, что встреча была, ее детали Президент расскажет во время встречи со СМИ", - рассказали в Аппарате Президента Украины.

Как сообщалось, встреча В.Путина и Д.Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.