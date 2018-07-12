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Защита Савченко заявила об очередном отводе судьи

Суд
17:31 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: 112.ua

Новости Украины: Судья Шевченковского райсуда Киева заявил, что защита народного депутата Надежды Савченко злоупотребляет правом на отводы.

Сторона защиты народного депутата Надежды Савченко заявила отвод судьи Шевченковского районного суда Киева Павлу Слободянюку и секретарю суда.

Соответствующее ходатайство сегодня заявил адвокат Савченко Константин Глоба.

"Я заявляю отвод судьи Слободянюку и секретарю суда", - сказал Глоба. Свою позицию он объяснил тем, что он и двое других адвокатов в ненадлежащий способ были уведомлены о времени судебного заседания и им не были вручены памятники о правах и обязанностях стороны защиты.

Кроме того, сторона защиты считает, что судья Елена Мелешак была отстранена от рассмотрения ходатайства незаконно и именно она должна принимать участие в рассмотрении в дальнейшем.

Завтра суд должен принять решение по Савченко

В то же время, адвокаты заявили о присоединении неизвестными лицами дополнительных материалов к делу, когда она уже находилась на рассмотрении у судьи, по их мнению является преступлением и об этом сообщено соответствующие компетентные органы.

"Пока не будет найдено лицо, которое это совершило, мы не можем доверять кому-либо в этом суде ... Прошу удовлетворить мое ходатайство", - отметил адвокат.

Заслушав мнения сторон, суд отказал защите Савченко в удовлетворении ходатайства.

"Заявление защитника подозреваемой Савченко Надежды Виктороивны Глобы об отводе судьи Слободянюка оставить без удовлетворения. Полный текст будет объявлен 16 июля. Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении суда.

Напомним, вчера суд также был вынужден переносить заседание на 16.00 из-за неявки адвокатов. Но и на указанное время они не появились, из-за чего заседание было перенесено на сегодня.

На заседании 10 июля Савченко заявила отвод судье Хардин, которая должна была рассмотреть заявленный прокурорами отвод судье Елене Мелешак, из-за якобы нарушения им его права на защиту - судья начала рассматривать ходатайство прокуроров за отсутствием в зале заседания адвокатов.

Судья Виталий Циктич отказал Савченко в удовлетворении ее ходатайства.

Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным

В то же время, что судья Шевченковского районного суда Киева Оксана Хардина удовлетворила заявление прокуратуры об отводе следователя судьи Елены Мелешак, которая сегодня должна рассматривать ходатайство стороны обвинения в продлении ареста народного депутата Надежды Савченко

Напоминаем, что 15 мая 2018 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

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Новости Украины, Елена Мелешак, Надежда Савченко, Отвод судьи, Украина, Шевченковский районный суд Киева.
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