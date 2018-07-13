Сытник пожаловался на прослушку

Артем Сытник, директор НАБУ, жалуется, что его телефон прослушивают, но утверждает, что ему нечего скрывать.

"Видимо, мой телефон слушается в самом начале, когда он у меня появился в 2003 году ... Мне мало что есть скрывать", - сказал он.

Так же Сытник отметил, что нормально относится к тому, что его мониторят украинские спецслужбы.

"Я абсолютно нормально отношусь к тому, что меня мониторят. Во-первых, это реакция на нашу работу, а во-вторых, это, пожалуй, естественный процесс, когда за руководителем правоохранительного органа идет такая работа", - добавил он.

Ранее Артем Сытник заявлял, что его прослушивают.