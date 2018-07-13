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Сытник пожаловался на прослушку
10:18 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник пожаловался, что его телефон прослушивают.
Артем Сытник, директор НАБУ, жалуется, что его телефон прослушивают, но утверждает, что ему нечего скрывать.
"Видимо, мой телефон слушается в самом начале, когда он у меня появился в 2003 году ... Мне мало что есть скрывать", - сказал он.
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Так же Сытник отметил, что нормально относится к тому, что его мониторят украинские спецслужбы.
"Я абсолютно нормально отношусь к тому, что меня мониторят. Во-первых, это реакция на нашу работу, а во-вторых, это, пожалуй, естественный процесс, когда за руководителем правоохранительного органа идет такая работа", - добавил он.
Ранее Артем Сытник заявлял, что его прослушивают.
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