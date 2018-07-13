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Порошенко в День рождения Сенцова пообещал и дальше давить на Москву

Олег Сенцов
10:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что имя украинского политзаключенного Олега Сенцова сегодня звучит из всех влиятельных международных трибун.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская власть продолжит объединять цивилизованный мир и дальше давить на Россию для освобождения из российских тюрем всех украинских узников.

"Сегодня украинцу Олегу Сенцову исполняется 42 года. К сожалению, четыре из них Олег провел в казематах РФ. Два месяца из них Олег голодает, требуя освобождения всех украинских политзаключенных", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Президент отметил, что имя "кремлевского пленника" О.Сенцова "сегодня звучит из всех влиятельных международных трибун".

"На последних саммитах НАТО и Украина-ЕС освобождение Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Балуха и всех украинцев, которых удерживает РФ, было в числе приоритетов. Мы продолжим объединять цивилизованный мир и дальше давить на РФ для освобождения из тюрем всех украинцев", - написал П.Порошенко.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Фейсбук также поздравила О.Сенцова с Днем рождения, отметив, что лучшим подарком для него стало бы освобождение всех украинских политзаключенных в РФ.

"Мне бы очень хотелось, чтобы именно сегодня были освобождены пленники Кремля. Это был бы лучший подарок Олегу Сенцову", - написала омбудсмен, выразив при этом сожаление, что РФ "крепко держит своими когтями всех наших ребят".

Л.Денисова подчеркнула, что Украина борется за О.Сенцова и всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

"И мы победим. Ни минуты не сомневаюсь в этом. Я уверена, что с поддержкой всего мира нам это удастся", - подытожила омбудсмен.

#FreeSentsov: пройдет акция ко дню рождения режиссера

Как ожидается, в пятницу, 13 июля, в день рождения Олега Сенцова в Киеве и других городах начнется глобальная акция в поддержку украинцев, которых Кремль удерживает в плену.

В столице в 19:00 запланировано шествие и автопробег к посольствам Франции и Германии с целью обращения к Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель.

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Новости Украины, #FreeSentsov, Артем Сытник, День рождения, Освобождение Олега Сенцова, Петр Порошенко, РФ.
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