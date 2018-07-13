Для Савченко суд назначил бесплатного адвоката

Шевченковский суд города Киева в рамках судебного заседания назначил Надежде Савченко бесплатную правовую помощь в связи с неявкой ее защитников на судебное заседание 13 июля.

"Назначить защитника Савченко Надежде Викторовне для проведения отдельных процессуальных действий и участия в рассмотрении ходатайства", - заявил судья Владимир Бугиль.

Он заметил, что постановление обжалованию на подлежит. Судья объявил перерыв до 10:45.

Как сообщалось, 12 июля Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам Надежды Савченко в отводе следственного судьи Владимира Бугиля по делу о продлении ей срока содержания под стражей.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя, захвата государственной власти, посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога.

В результате суд оставил Савченко под арестом до 13 июля.