Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 13.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Новости: Гройсман обещает обеспечить Украину хлором для обеззараживания питьевой воды
Гройсман обещает Украине бесперебойные поставки жидкого хлора
Новости: Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Новости: Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
X

Для Савченко суд назначил бесплатного адвоката

Надежда Савченко
10:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: 112.ua

Новости Украины: Надежде Савченко суд назначил помощь в использовании бесплатного адвоката.

Шевченковский суд города Киева в рамках судебного заседания назначил Надежде Савченко бесплатную правовую помощь в связи с неявкой ее защитников на судебное заседание 13 июля.

"Назначить защитника Савченко Надежде Викторовне для проведения отдельных процессуальных действий и участия в рассмотрении ходатайства", - заявил судья Владимир Бугиль.

Он заметил, что постановление обжалованию на подлежит. Судья объявил перерыв до 10:45.

Как сообщалось, 12 июля Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам Надежды Савченко в отводе следственного судьи Владимира Бугиля по делу о продлении ей срока содержания под стражей.

Суд отказал защите Савченко в отводе судьи Бугиля

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя, захвата государственной власти, посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога.

В результате суд оставил Савченко под арестом до 13 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Бугиль, Киев, Надежда Савченко, Украина, Шевченковский районный суд Киева.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Суд отказал защите Савченко в отводе судьи Бугиля Помпео и Могерини обсудили вопросы внешней политики и безопасности Порошенко на встрече с Дудой попросил внести изменения в закон об ИНП

Последние новости

Человек-паук стал на темную сторону Ученые нашли источник нейтрино сверхвысоких энергий Тренера сборной России ждут в Германии
Сегодня читают
01 Дипломаты Украины возмущены "рекламой" в Великобритании
02 Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
03 Прогноз погоды на 14-15 июля: тепло, кратковременные дожди и грозы
04 Леннокс Льюис ответил Виталию Кличко
05 Трамп: Brexit убьет соглашения с Великобританией
Новости сегодня
12:52 У здания Минэнергоугля произошла стычка между Насаликом и Шаховым: видео
12:52 Пакьяо после боя с Матиссе обдумает завершение карьеры
12:48 Иностранец хотел вернуть свою бывшую и поэтому взял ее в заложники
12:46 Известны детали перехода на новые тарифы в метро Киева
12:36 Игрок сборной Хорватии после ЧМ-2018 останется играть в России
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко в День рождения Сенцова пообещал и дальше давить на Москву
Порошенко поздравил Сенцова с Днем рождения
Новости: Для Савченко суд назначил бесплатного адвоката
Для Савченко суд назначил бесплатного адвоката
Новости: Фискальная служба существенно сократила проверки крупного бизнеса
В Украине сократились проверки крупного бизнеса
Новости: Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Добавить комментарий
0