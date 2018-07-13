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"Украинского диверсанта" суд приговорил к колонии строго режима
Новости Украины: В апреле 2018 года суд перешел к рассмотрению по существу дела "украинского диверсанта" Панова, обвиняемый отказался от сделки с российским следствием, ему продлили арест на полгода.
Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.
10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО Лефортово, потом вернули в Крым.
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Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
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