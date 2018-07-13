"Украинского диверсанта" суд приговорил к колонии строго режима

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО Лефортово, потом вернули в Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.