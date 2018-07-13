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Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"

Сергей Наев
11:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Командующий ООС Сергей Наев заявил, что у Украины есть немалые шансы завершить войну на Донбассе быстро.

Командующий Объединенных сил Сергей Наев считает, что сегодня существуют немалые шансы, что война на Донбассе может закончиться быстро.

"Считаю, есть немалые шансы, что война может закончиться быстро", – заявил генерал-лейтенант в интервью изданию "Высокий замок".

Наев считает, что российскому президенту Владимиру Путину широкомасштабная война не выгодна, ведь его цель – оставить Украину в сфере своего влияния.

"Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию. Именно для этого он и начал конфликт на востоке. Но сам Путин не осознает, какую катастрофическую ошибку допустил: собственными руками целую нацию сделал своими злейшими врагами, врагами русского государства. Украинский народ, помня, какие жертвы принесла ему эта война, никогда не простит этого и будет мстить. Путин невольно сплотил и закалил украинскую нацию", – сказал Наев.

Как сообщалось ранее, в штабе ООС заявили, что 12 июля обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

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Новости Украины, Война на Донбассе, Завершение, Командующий ООС, Прогноз, Сергей Наев, Украина.
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