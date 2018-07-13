Дуда дал свой комментарий о просьбе Порошенка изменить ИНП

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ожидания украинской стороны относительно изменений положений в принятом в январе новом законе об Институте национальной памяти Польши, который позволяет открывать уголовные производства за отрицание преступлений украинских националистов, а также преступлений тех формирований, которые сотрудничали с ІІІ Рейхом. Об этом сообщает "Польское радио".

"Я сказал господину Президенту: трудно иметь к нам претензии относительно того, что у нас парламент принял положение, те, которые потом я обжаловал в Конституционном суде, так как считаю, что они неточны. Но раньше именно в Украине были приняты те громкие положения о прославление или героизации, как некоторые их называют, и до сих пор не были изменены, несмотря на мои просьбы", - отметил Дуда.

Напомним, в мае 2015 году в Украине вступил в силу закон, признающий правовом статусе участников борьбы за независимость Украины в двадцатом веке, в частности членов УПА. Закон предусматривает, в частности, возможность наказания за пренебрежение ветеранов и возражения целеустремленности их борьбы.