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У здания Минэнергоугля произошла стычка между Насаликом и Шаховым: видео

Потасовка между Игорем Насаликом и Сергеем Шаховым
12:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Скриншот

Новости Украины: У здания Минэнергоугля министр энергетики Игорь Насалик оттолкнул народного депутата Сергея Шахова, когда тот пытался забрать у него микрофон.

Стычка между министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом и народным депутатом Сергеем Шаховым (группа "Воля народа", член партии "Наш край") произошла в пятницу утром у здания Минэнергоуля в центре Киева, где проходит акция протеста шахтеров.

Согласно видео инцидента, размещенному на странице в Фейсбуке С.Шахова, нардеп озвучивал требования шахтеров о выплате зарплат И.Насалику, который вышел из своего автомобиля возле министерства. Затем С.Шахов начал вырывать переданный микрофон у министра, и тот оттолкнул депутата.

С.Шахова и И.Насалика разняли полицейские. Министр сел в автомобиль, затем вышел из него и удалился.

"Министр энергетики Игорь Насалик набросился, когда я вместе с шахтерами потребовал, чтобы перед горняками немедленно погасили задолженность по заработной плате. Позор такому правительству!" - написал С.Шахов о своей версии произошедшего.

По его словам, в пятницу и. о. гендиректора "Лисичанскуголь" Валентин Киселев дал команду уволить более 100 шахтеров.

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В свою очередь, присутствовавший на месте инцидента глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на странице в Фейсбуке изложил следующую версию: "Насалик ударил нардепа Шахова в грудь. Напротив здания Минэнергоугля на Крещатике произошло столкновение между министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом и народным депутатом Сергеем Шаховым. Во время спора Насалик силой оттолкнул Шахова и ударил его в грудь, после чего полиция развела чиновника и парламентария, который пришел поддержать акцию протеста шахтеров за отставку министра".

После этого министр оставил свой автомобиль в окружении шахтеров и отправился в сторону Кабмина, не дав горнякам ответа на вопрос, когда будет выплачена миллиардная задолженность по зарплате, утверждает М.Волынец.

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Новости Украины, Акция протеста, Видео, Задержка зарплаты, Зарплата шахтерам, Игорь Насалик, Сергей Шахлв, Шахтеры.
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