Рада не поддержала закон о восстановлении кредитования

Верховная Рада не поддержала уточнения к недавно принятому закону Украины об усилении прав кредиторов (законопроект №6027-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования").

За это решение проголосовало 203 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Согласно статье 131 регламента Верховной Рады нам необходимо устранить некоторые несогласованности в отдельных положениях этого закона. Ко мне обратился профильный комитет, чтобы мы поставили это уточнение на голосование… Главы фракций сказали, что все с ним ознакомлены", - сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

По оценке Национального банка Украины (НБУ), принятие указанного документа обеспечит решение существующих проблемных вопросов, создающих системные препятствия для возобновления кредитования экономики и несущих дополнительные риски деятельности национальных и иностранных инвесторов.

"В условиях защищенности прав кредиторов банки смогут выдвигать более лояльные требования к потенциальным заемщикам. Это, безусловно, будет способствовать активному кредитованию, снижению стоимости кредитных ресурсов и, соответственно, облегчению доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к банковским продуктам", - отмечено в сообщении регулятора.