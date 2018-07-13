Рада не поддержала закон о восстановлении кредитования
Новости Украины: Верховная Рада, 3 июля, приняла во втором чтении и в целом закон №6027-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновлениния кредитования".
Верховная Рада не поддержала уточнения к недавно принятому закону Украины об усилении прав кредиторов (законопроект №6027-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования").
За это решение проголосовало 203 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Согласно статье 131 регламента Верховной Рады нам необходимо устранить некоторые несогласованности в отдельных положениях этого закона. Ко мне обратился профильный комитет, чтобы мы поставили это уточнение на голосование… Главы фракций сказали, что все с ним ознакомлены", - сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
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По оценке Национального банка Украины (НБУ), принятие указанного документа обеспечит решение существующих проблемных вопросов, создающих системные препятствия для возобновления кредитования экономики и несущих дополнительные риски деятельности национальных и иностранных инвесторов.
"В условиях защищенности прав кредиторов банки смогут выдвигать более лояльные требования к потенциальным заемщикам. Это, безусловно, будет способствовать активному кредитованию, снижению стоимости кредитных ресурсов и, соответственно, облегчению доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к банковским продуктам", - отмечено в сообщении регулятора.