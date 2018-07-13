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Гройсман убеждает всех, что готов уйти в отставку

Владимир Гройсман
14:08 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Гройсман заверяет всех что пойти в отставку это не блеф, а жизненная позиция, позже он заявил что останется вместе со всеми.

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что не блефовал, когда заявлял о готовности уйти в отставку в случае непринятия парламентом решения о создании Высшего антикоррупционного суда.

Под это он сказал в пятницу во время Часа вопросов к правительству.

"Когда я говорил о том, что я готов сложить с себя полномочия премьер-министра, - это не был блеф, это была моя жизненная позиция", - сказал глава правительства.

При этом Гройсман заверил, что собирается продолжать сотрудничать с народными депутатами.

Гройсман обещает не проводить репрессий против участников "евроблях"

"Я остаюсь работать с вами вместе, потому что за следующие 15 месяцев мы сможем сделать много правильных вещей для того, что Украину сделать богаче", - сказал Премьер.

Как сообщалось, 4 июня Владимир Гройсман во время совместного брифинга с председателем ВР Андреем Парубием заявил о намерении подать в отставку, если парламент не примет решения о создании Антикоррупционного суда.

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Новости Украины, Верховная Рада, Владимир Гройсман, Отставка, Украина.
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