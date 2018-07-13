В Кремле отреагировали на просьбу матери Сенцова о помиловании

В Кремле рассмотрят просьбу матери украинского режиссера Олега Сенцова о его помиловании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Конечно, это будет рассмотрено, но сроков я не могу назвать", - сообщил Песков.

Песков не стал комментировать возможность помилования человека по ходатайству его родственников, так как это "не в его компетенции".

"Этот вопрос лежит в юридической плоскости, не могу вам на него ответить, не входит в мою компетенцию", - заявил он.

Такие случаи в законе не прописаны, там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, мать украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.