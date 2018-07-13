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Мать Сенцова написала Путину прошение о помиловании сына

Олег Сенцов в тюрьме
13:45 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Мать украинского украинского режиссера Олега Сенцова написала письмо с просьбой о помиловании президенту России Владмиру Путину.

Мать украинского украинского режиссера Олега Сенцова обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с прошением о помиловании ее сына. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

"Я обращаюсь к Вам с просьбой о помиловании моего сына Олега Геннадьевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в организации террористического сообщества", - написала мать Сенцова в ходотайстве

Она отметила, что знает его "как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией - кинорежиссурой".

"Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца", - подчеркнула мать режиссера.

Напомним, сегодня отмечает свой день рождения Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист, наиболее известный зрителю благодаря фильму "Гамер" (2012). Картина участвовала в фестивале авторского кино в Роттердаме, в конкурсной программе МКФ GoEas в немецком Висбадене, а также демонстрировалась на Киевском МКФ "Молодость" и минском фестивале "Ноябрь".

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Свой второй фильм "Носорог" Сенцов так и не успел отснять - в Украине началась Революция Достоинства. Режиссер был активным участником "Автомайдана".

В родной Симферополь Сенцов вернулся в конце февраля 2014 года - и здесь же подключился к деятельности активистов, которые поддерживали движение "За единую Украину".

11 мая 2014 года Олега Сенцова задержала в Крыму Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Позже его перевезли в Москву, в следственный изолятор в Лефортово.

Кинорежиссера обвинили в терроризме и незаконном хранении оружия. В материалах сфабрикованного дела он назывался организатором диверсионно-террористической группы.

С требованием освобождения Олега Сенцова к российской власти обращались представители украинского киносообщества, правительство Украины, Европейская киноакадемия; кинорежиссеры с мировым именем: Педро Альмодовар, Вим Вендерс, Майк Ли, Кшиштоф Занусси, Анджей Вайда, Кен Лоуч и другие. Однако, все было напрасно.

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В августе 2015 года Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В феврале 2016 его этапировали в Якутию, а с ноября 2017 Олег Сенцов находится в исправительной колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

17 января 2016 года Чешский кинематографический и телевизионный союз FITNESS наградил Сенцова специальной премией жюри. 26 апреля 2017 года в Нью-Йорке (США) украинскому режиссеру заочно вручили премию американского ПЕН-клуба имени Барбары Голдсмит "Свобода писать".

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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Новости Украины, Владимир Путин, Мать, Олег Сенцов, Помилование, Президент РФ, Прошение.
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