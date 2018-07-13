Следующей встрече "Восточного партнерства" быть

Следующая встреча Украины, Грузии, ЕС и Молдовы в рамках Восточного партнерства состоится в октябре 2018 года.

"Кроме того, на сентябрь этого года запланирована неформальная встреча ЕС-Украина-Грузия-Молдова на уровне министров экономики и торговли", - добавили в МИД.

Стороны призвали РФ освободить всех незаконно удерживаемых украинских политических заключенных, в частности украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку более 60 суток назад.