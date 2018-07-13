https://telegraf.com.ua/files/2018/07/eu_era11-150x90.jpg Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4241099-sleduyushhey-vstreche-vostochnogo-partnerstva-byit.html
Следующей встрече "Восточного партнерства" быть
Новости Украины: Сегодня в рамках встречи Министра иностранных дел Украины Павла Климкина с Комиссаром ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Йоганнесом Ханом, стороны призвали РФ освободить всех незаконно удерживаемых украинских политических заключенных.
Следующая встреча Украины, Грузии, ЕС и Молдовы в рамках Восточного партнерства состоится в октябре 2018 года.
"Кроме того, на сентябрь этого года запланирована неформальная встреча ЕС-Украина-Грузия-Молдова на уровне министров экономики и торговли", - добавили в МИД.
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Стороны призвали РФ освободить всех незаконно удерживаемых украинских политических заключенных, в частности украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку более 60 суток назад.
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