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Российские тюремщики показали Сенцова

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Олег Сенцов
15:09 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

В сети появились уникальные кадры – впервые за два года можно увидеть политзаключенного Олега Сенцова в российской колонии.

Снятое российскими тюремщиками видео опубликовали "Крым. Реалии".

  

"Вот так он выглядел примерно месяц назад, в восемнадцатый день голодовки. В колонии записали, как Сенцову в конце мая звонила Ксения Собчак и ее мать – член Совета федерации Людмила Нарусова. Это видео силовики потом отдали российским СМИ. А те опубликовали в интернете", - говорится в комментарии к видео.

Как известно, Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В России ему предъявили обвинения в подготовке терактов, приговорив к 20 годам лишения свободы. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных.

Всего в России и аннексированном Крыму содержат около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.

Мать Сенцова написала Путину прошение о помиловании сына

Мать Олега Сенцова Людмила написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына, потому что сам режиссер никогда бы не обратился с такой просьбой к властям РФ.

Об этом российский адвокат Ольга Динзе сообщила в пятницу "Крым.Реалии".

"Мне известно о письме матери. Она действительно попросила помиловать Олега Сенцова, поскольку ей точно известно, что сам Олег никогда не обратится с подобным заявлением к властям Российской Федерации", – сказала Динзе.

Ранее в пятницу письмо Людмилы Сенцовой опубликовала российская радиостанция "Эхо Москвы".

Как известно, Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В России ему предъявили обвинения в подготовке терактов, приговорив к 20 годам лишения свободы.

Всего в России и аннексированном Крыму содержат около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.

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Новости Украины, Адвокат Ольга Динзе, Владимир Путин, Людмила Сенцова, Олег Сенцов, Ольга Динзе, Россия.
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