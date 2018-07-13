Российские тюремщики показали Сенцова
Новости Украины: Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.
В сети появились уникальные кадры – впервые за два года можно увидеть политзаключенного Олега Сенцова в российской колонии.
Снятое российскими тюремщиками видео опубликовали "Крым. Реалии".
"Вот так он выглядел примерно месяц назад, в восемнадцатый день голодовки. В колонии записали, как Сенцову в конце мая звонила Ксения Собчак и ее мать – член Совета федерации Людмила Нарусова. Это видео силовики потом отдали российским СМИ. А те опубликовали в интернете", - говорится в комментарии к видео.
Как известно, Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В России ему предъявили обвинения в подготовке терактов, приговорив к 20 годам лишения свободы. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных.
Всего в России и аннексированном Крыму содержат около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.
Мать Сенцова написала Путину прошение о помиловании сына
Мать Олега Сенцова Людмила написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына, потому что сам режиссер никогда бы не обратился с такой просьбой к властям РФ.
Об этом российский адвокат Ольга Динзе сообщила в пятницу "Крым.Реалии".
"Мне известно о письме матери. Она действительно попросила помиловать Олега Сенцова, поскольку ей точно известно, что сам Олег никогда не обратится с подобным заявлением к властям Российской Федерации", – сказала Динзе.
Ранее в пятницу письмо Людмилы Сенцовой опубликовала российская радиостанция "Эхо Москвы".
Как известно, Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В России ему предъявили обвинения в подготовке терактов, приговорив к 20 годам лишения свободы.
Всего в России и аннексированном Крыму содержат около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.