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Савченко намерена подавать иск в суд

Суд
14:57 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Причина намерения подачи Савченко иска в суд заключается в том, что ранее суд отказал защите Савченко в переносе судебного заседания.

Арестованный народный депутат Надежда Савченко намерена подать иск на бездействие СБУ, которая не предоставила доказательств в подтверждение ее невиновности в российский суд, который приговорил ее к лишению свободы. Об этом Савченко заявила в судебном заседании Шевченковского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении ей срока содержания под стражей.

"Я буду подавать иск на службу СБУ, которая не подала в российский суд, когда меня судили, записи разговоров Плотницкого 17 июня 2014, когда меня похищали", - сказала Савченко.

Для Савченко суд назначил бесплатного адвоката

Она напомнила, что является свидетелем по делу по обвинению бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, которого заочно судит Подольский районный суд Киева.

Шевченковский районный суд Киева отказал стороне защиты арестованного народного депутата Надежды Савченко в отводе следователя судьи Владимира Бугеля по делу о продлении ей срока содержания под стражей.

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Новости Украины, Киев, Надежда Савченко, Суд, Суд Киева, Украина, Шевченковский районный суд Украины.
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