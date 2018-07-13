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Суд Крыма отказал Балуху выпустить по УДО

Владимир Балуха
15:18 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Ходатайство об условно-досрочном освобождении подконтрольный оккупационным властям так называемый "суд" в Крыму рассматривал по первому приговору, по которому Балух был осужден к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы.

Подконтрольный России Железнодорожный районный суд Симферополя отклонил рассмотрение ходатайства адвоката Ольги Динзе об условно-досрочном освобождении (УДО) украинского активиста Владимира Балуха по первому приговору, передает издание "Крым.Реалии".

В начале судебного заседания прокурор подал ходатайство о прекращении рассмотрения ходатайства по УДО по первому приговору, так как уже был вынесен новый приговор.

Судья удовлетворил данное ходатайство прокурора.

Как сообщалось, в Крыму подконтрольный РФ Раздольненский районный суд приговорил В.Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). Его приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел. В приговоре судья озвучила, что В.Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается ранее совершенными преступлениями".

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2 июля российский прокурор запросил 4 года колонии общего режима по обвинению В.Балуха в дезорганизации работы изолятора временного содержания (ИВС), а с учетом первого уголовного дела – 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тыс. руб.

Это дело против активиста возбудили из-за заявления начальника ИВС в пос.Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что В.Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это В.Ткаченко напал на него.

В.Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

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Новости Украины, Владимир Балуха, Крым, Ольга Динзе, УДО, Украина.
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