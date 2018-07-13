Великобритания призвала РФ немедленно отпустить Сенцова, Балуха и Куку

Государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан выразил обеспокоенность относительно состояния трех украинских политзаключенных, продолжающих голодовку, и призвал Россию немедленно их освободить.

"Мы по-прежнему обеспокоены состоянием Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку, которые голодают с требованием освобождения украинских политических заключенных... Тюремное заключение этих людей и многих других украинцев представляется политически мотивированным, и мы призываем российские власти немедленно освободить их", - цитирует А.Дункана сайт правительства Великобритании в пятницу.

В Лондоне напомнили, что украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой было отказано в доступе к политзаключенным в России.

"Прискорбно, что российские власти продолжают отказывать в доступе международным мониторинговым организациям в места лишения свободы, даже если здоровье этих заключенных ухудшается", - резюмировал министр.