Парубий рассказал, почему в Раде не представили отчет Кабмина за 2017 год

Спикер ВР Андрей Парубий отмечает, что парламент не смог заслушать в сессионном зале отчет Кабмина за 2017 из-за насыщенной повестки дня и прогнозирует, что он будет заслушан уже в следующем политическом сезоне. Об этом Парубий сказал на итоговой пресс-конференции.

"Касательно отчета, то, очевидно, это скорее вопрос следующего сезона политического, когда мы будем говорить о бюджете и, соответственно, будем говорить об изменениях в бюджет", - отметил спикер.

Парубий при этом подчеркнул, что сначала вопрос заслушивания отчета в сессионном зале стоял на повестке дня Рады, но из-за большого количества более прерогативных вопросов и, в связи с этим, напряженной работы парламента так и не рассматривался в сессионном зале.

"Для меня лично было важно выйти на те решения, которые были прерогативными, ведь заслушивание правительства предполагает решение, которое не является ключевым, не влечет отставку, не влечет продолжение работы... Это, скорее, ритуальное действие", - заявил председатель ВР.

Согласно Регламенту, отчет правительства о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабмина на пленарном заседании докладывает премьер-министр, а в случае его отсутствия - первый вице-премьер-министр Украины.

После заслушивания отчета Кабмина и содокладов комитетов проводится обсуждение. По итогам обсуждения отчета правительства Рада принимает соответствующее постановление.

В случае если деятельность Кабмина признана неудовлетворительной, парламент при условии соблюдения требований статьи 87 Конституции может принять резолюцию недоверия правительству.

Как сообщалось, 20 июня комитет ВР по вопросам экономической политики заслушал на заседании отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году.

Заслушав доклады Премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабмина о результатах проделанной ими работы по направлениям в 2017 году, комитет принял решение отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства в 2017 году принять к сведению и, исходя из требований статьи 228 Регламента Верховной Рады, внести на рассмотрение ВР соответствующий проект постановления.

14 февраля правительство утвердило отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году.