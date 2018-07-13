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Нардепы разошлись на каникулы до сентября

Верховная Рада
13:33 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о закрытии восьмой сессии Верховной Рады, следующая сессия начнется 4 сентября.

Верховная Рада Украины закрыла очередную восьмую сессию.

"Очередную восьмую сессию Верховной Рады Украины восьмого созыва объявляю закрытой", - сказал Председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

На церемонии закрытия сессии прозвучал Государственный Гимн.

Во время своего заключительного слова на церемонии закрытия сессии, подводя итоги работы парламента, спикер подчеркнул, что парламент принял большинство ключевых решений, которые стояли перед парламентом в начале этой сессии.

В частности, среди таких ключевых решений он назвал принятие законов "О Высшем антикоррупционном суде", "О национальной безопасности" и принятие ряда кадровых решений.

Во время своего заключительного слова на церемонии закрытия сессии, подводя итоги работы парламента, спикер подчеркнул, что парламент принял большинство ключевых решений, которые стояли перед парламентом в начале этой сессии.

Нардеп вышел из состава фракции "БПП"

В частности, среди таких ключевых решений он назвал принятие законов "О Высшем антикоррупционном суде", "О национальной безопасности" и принятие ряда кадровых решений.

Председатель ВР поблагодарил фракцию БПП "как фундамент и крупнейшую фракцию парламента", "Народный фронт" - "за стабильную и последовательную позицию", "Радикальную партию" - "за энергию и дух", "Батьківщину" - "за критику и поддержку государственных решений", "Самопоміч" - "за инициативу и полную энергию позицию", "Опоблок" - "за критику во время заседаний".

Кроме того, он поблагодарил депутатов из групп "Воля народа", "Відродження", а также вне фракционных депутатов, "которые давали решающие голоса очень часто" при принятии ключевых решений парламента.

Верховная Рада приняла за основу законопроекты по автомобилям на еврономерах

Премьер-министр Украины Владимир ГРойсман призвал народных депутатов на следующей сессии принимать необходимые для украинцев решения.

"Много кто прогнозирует то, что в избирательный период парламент не будет работать, но у нас с вами есть возможность сказать о том, что мы служим не выборам, а служим избирателям, независимо от того, в каком периоде мы с вами работаем", - заявил глава правительства.

Как сообщалось, в пятницу Рада закроет текущую восьмую сессию, следующая сессия начнется 4 сентября, а завершится 25 января 2019 года.

Как сообщалось, следующая девятая сессия начнется 4 сентября, а завершится 25 января 2019 года.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Восьмая Сессия, Закрытие, Каникулы, Нардепы.
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