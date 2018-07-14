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Порошенко призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ
Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко обратился к правительству по вопросу запуска Высшего антикоррупционного суда.
Кабинет министров и Верховная Рада Украины должны сделать все необходимое для запуска Высшего антикоррупционного суда до конца года. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.
“Я обращаюсь к правительству, обращаюсь в Верховную Раду, чтобы были созданы все необходимые условия, в том числе, и финансы, и размещение для того, чтобы суд запустить уже в этом году”, — сказал он.
Также Порошенко призвал Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия к активной работе в этом направлении.
Напомним, Парубий рассказал, как часто и для чего встречается с Президентом.
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