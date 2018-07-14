Порошенко призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ

Кабинет министров и Верховная Рада Украины должны сделать все необходимое для запуска Высшего антикоррупционного суда до конца года. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

“Я обращаюсь к правительству, обращаюсь в Верховную Раду, чтобы были созданы все необходимые условия, в том числе, и финансы, и размещение для того, чтобы суд запустить уже в этом году”, — сказал он.

Также Порошенко призвал Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия к активной работе в этом направлении.

Напомним, Парубий рассказал, как часто и для чего встречается с Президентом.