Омбудсмен: Политзаключенный Клых не давал согласия на помещение в психбольницу

Украинский политзаключенный Станислав Клых не давал разрешения на перемещение его в психиатрическую больницу. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Станислава Клыха повторно переместили в областную психиатрическую тюремную больницу в Магнитогорск. По моей информации, Станислав не давал разрешения на госпитализацию, однако его принудительно лечат неизвестными препаратами. Поэтому я попросила (советника президента РФ Михаила Федотова - ред.) сообщить об основаниях перемещения Станислава Клыха в указанное медицинское учреждение, его лечении с предоставлением соответствующих документов, а также проинформировать о состоянии его здоровья", - написала Денисова.

Ранее в офисе омбудсмена заявили, что Клыха в России лечат неизвестными препаратами.