Порошенко уволил посла в Болгарии Балтажи

В соответствии с президентскими указами от 13 июля, Президент Украины уволил с должности посла Украины в Болгарии Николая Балтажи и назначил новым послом Виталия Москаленко.

"Назначить Москаленко Виталия Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Болгария", - говорится в указе №202/2018.

До своего назначения Виталий Москаленко с 2011 года был генеральным консулом Генерального консульства Украины в российском городе Ростов-на-Дону.