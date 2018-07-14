https://telegraf.com.ua/files/2018/07/DbIFH09X0AAWoL7-150x90.jpg Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4244908-poroshenko-uvolil-posla-v-bolgarii-baltazhi.html
Порошенко уволил посла в Болгарии Балтажи
Новости Украины: Петр Порошенко подписал указы о смене руководителя посольства Украины в Республике Болгария.
В соответствии с президентскими указами от 13 июля, Президент Украины уволил с должности посла Украины в Болгарии Николая Балтажи и назначил новым послом Виталия Москаленко.
"Назначить Москаленко Виталия Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Болгария", - говорится в указе №202/2018.
До своего назначения Виталий Москаленко с 2011 года был генеральным консулом Генерального консульства Украины в российском городе Ростов-на-Дону.
Telegraf.com.ua