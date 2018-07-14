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Порошенко уволил посла в Болгарии Балтажи

Николай Балтажи
11:33 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Петр Порошенко подписал указы о смене руководителя посольства Украины в Республике Болгария.

В соответствии с президентскими указами от 13 июля, Президент Украины уволил с должности посла Украины в Болгарии Николая Балтажи и назначил новым послом Виталия Москаленко.

"Назначить Москаленко Виталия Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Болгария", - говорится в указе №202/2018.

До своего назначения Виталий Москаленко с 2011 года был генеральным консулом Генерального консульства Украины в российском городе Ростов-на-Дону.

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Новости Украины, Виталий Москаленко, Николай Балтажи, Петр Порошенко, Посол Украины в Болгарии.
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